После заявления Зеленского россияне ответили, что вопрос аннексии Крыма закрыто. Фото: Волынские Новости

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встречи в "нормандском формате" не будут обсуждать тему оккупированного Крыма.

"Нормандские переговоры не касаются Крыма. Крым обсуждается в других форматах. Одним из таких форматов является трибуна Организации Объединенных Наций", - сказал он в интервью BBC News.

До этого Владимир Зеленский озвучил желание поднять тему оккупации украинского полуострова во время встречи с Путиным.

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Позиция основного международного переговорщика от Украины, советника президента Зеленского Андрея Ермака, которую озвучил под присягой американский дипломат Уильям Тейлор, полностью совпадает с кремлевскими тезисами и выставляет Украину виновной за военную агрессию на Донбассе. В этой ситуации президент Зеленский должен четко сказать обществу - давал ли он такие директивы своим советникам.