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пятница, 31 января 2020 22:45

Сканворд вызвал скандал в Крыму

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Сканворд вызвал скандал в Крыму
В газете опубликовали странный сканворд. Фото: Facebook

Сканворд с выражением "украино-татарский полуостров" рядом с четырьмя пустыми клеточками для букв опубликовали в подконтрольой оккупантам "Крымской газете".

Это вызвало скандал на оккупированном полуострове, сообщает "Интерфакс".

В сегодняшнем номере редакция опубликовала объяснение.

"Как нам объяснил наш автор из Омска, которая уже несколько лет составляет сканворды для "Крымской газеты", имелось в виду крымскотатарское слово "ярым", что в переводе на русский или украинский язык означает "половина", "полу-". Однако при подборе подходящей комбинации программа выдала некорректную формулировку вопроса. Правильнее было бы спросить: "полуостров" в переводе с украинского на татарский. Однако, к нашему огромному сожалению, сканворд попал в печать в некорректном виде", - заявил издание.

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Слово "ярым" означает на крымскотатарском языке "половину", а не "полуостров". Полуостров по крымскотатарского - "ярымада".

Новым куратором Кремля в оккупированном Крыму назначили вицепремьера нового правительства РФ Марата Хуснуллина. Соответствующее решение принял российский премьер Михаил Мишустин заявил подконтрольный Москве председатель оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

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01
февраля

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