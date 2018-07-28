Сеть удивило фото людей в пионерской одежде в оккупированном Крыму

 
Ексклюзивы
1/5
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
Просмотров: 27
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5517
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 8208
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 3303
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 819
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1440
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1638
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 15498
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4590
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1683
Фото
Все фото
4
9
11
7
4
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
Показали, как в Севастополе флот оккупанта вышел на тренировку
Показали, как в Севастополе флот оккупанта вышел на тренировку
&quot;Керченский мост важнее&quot; - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
"Керченский мост важнее" - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
Россия в Азовском море задержала австрийское судно
Россия в Азовском море задержала австрийское судно
Видео
Все видео
Показали видео смерча над Керченским мостом
Показали видео смерча над Керченским мостом
Сенцов голодает 71-й день, Балух 127-й: Британия требует освободить политзаключенных
Сенцов голодает 71-й день, Балух 127-й: Британия требует освободить политзаключенных
Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео
Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео
"Сын меня не поймет" - мать Владимира Балуха сделала неожиданное заявление
"Сын меня не поймет" - мать Владимира Балуха сделала неожиданное заявление
Группа "Бумбокс" сыграет концерт возле оккупированного Крыма
Группа "Бумбокс" сыграет концерт возле оккупированного Крыма
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2097
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 513
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4824
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1053
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4887
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
Просмотров: 612
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
суббота, 28 июля 2018 19:24

Сеть удивило фото людей в пионерской одежде в оккупированном Крыму

  Комментировать

В Гурзуфе, что в оккупированном Крыму, местных жителей удивили люди в пионерской одежде.

Соответствующие фото опубликовали на странице Roksolana&Today в Twitter.

На снимках около 10 совсем юных мужчин и женщин стоят в белых рубашках и красных пионерских галстуках и пилотках. Фото вызвали бурное обсуждение в сети.

"Почему нет рядом санитаров?", - написал один из пользователей.

"Палата №6 на прогулке", - с сарказмом отметил другой пользователь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Опять наврали" - россияне шокированы отдыхом в Крыму

  В Крыму заметили людей в пионерской одежде. Фото: Twitter
В Крыму заметили людей в пионерской одежде. Фото: Twitter

В аннексированном Россией Крыму армия оккупантов опозорилась во время проведения репетиции празднования Дня Черноморского флота. В ржавом флоте сломался один из водоплавающих бронетранспортеров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сеть удивило фото людей в пионерской одежде в оккупированном Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Императорском университета присвоили имя бывшего крепостного

Самое читаемое
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
38
 1 Просмотров: 93121
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 67689
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
31
 Просмотров: 52783
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 6 Просмотров: 49960
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 3 Просмотров: 27944
Крым
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета 2 Просмотров: 5023
"Опять наврали" - россияне шокированы отдыхом в Крыму
"Опять наврали" - россияне шокированы отдыхом в Крыму Просмотров: 2907
Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"
Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления" 3 Просмотров: 2124
Главаря боевиков Захарченко ранили возле Авдеевки - СМИ
Главаря боевиков Захарченко ранили возле Авдеевки - СМИ 1 Просмотров: 6642
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский 20 Просмотров: 2232
Больше всего комментируют
20
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
16
Пенсии выплачивают с задержками
8
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
6
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
3
Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"
Голосов: 2278
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua