Сеть удивило фото людей в пионерской одежде в оккупированном Крыму

В Гурзуфе, что в оккупированном Крыму, местных жителей удивили люди в пионерской одежде.

Соответствующие фото опубликовали на странице Roksolana&Today в Twitter.

На снимках около 10 совсем юных мужчин и женщин стоят в белых рубашках и красных пионерских галстуках и пилотках. Фото вызвали бурное обсуждение в сети.

"Почему нет рядом санитаров?", - написал один из пользователей.

"Палата №6 на прогулке", - с сарказмом отметил другой пользователь.

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В Крыму заметили людей в пионерской одежде. Фото: Twitter

В аннексированном Россией Крыму армия оккупантов опозорилась во время проведения репетиции празднования Дня Черноморского флота. В ржавом флоте сломался один из водоплавающих бронетранспортеров.