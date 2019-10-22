Сенцов станет правозащитником и создаст фонд своего имени

Олег Сенцов заявил о начале правозащитной деятельности. Фото: ukrinform.ua

О намерениях создать правозащитную организацию и благотворительный фонд своего имени сообщил Олег Сенцов. Заявление бывший политзаключенный Кремля сделал на церемонии вручения премии Ukrainian ID Awards в Украинском доме.

Работу общественной организации посвятят правозащитной деятельности, а для ее финансирования Сенцов планирует создать отдельный фонд. Не исключает, что фонд будет собирать деньги под его именем.

Украинский режиссер призвал не забывать о тех, кто до сих пор остается политическими пленниками, незаконно заключенными в РФ.

"Минимум, 100 человек в России, большинство из которых - крымские татары, и 227 - в тюрьмах Донбасса, тоже как минимум, может, больше. Путин освободил наиболее медийных, известных, чтобы на него перестали давить. Я хочу, чтобы мы продолжили на него давить, пока он не отдаст всех", - сказал Сенцов.

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Утром 17 октября в селе Белокаменка Бахчисарайского района в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски.