Сенцов назвал личного врага

Сенцов хочет видеть падение российского президента Фото: Цензор.НЕТ

Общественный деятель Олег Сенцов назвал президента России Владимира Путина своим единственным врагом на земле.

"У меня есть один враг на земле - это Путин. Я человек не агрессивный, не конфликтный, хотя многие меня считают жестким. Я стараюсь избегать таких вещей. Но с Путиным это не работает. Вот он - лично мой враг. Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он сталкивает нас между собой, он убил 12-13 тыс. наших соотечественников", - рассказал Сенцов в интервью НВ.

Сенцов хочет видеть падение российского президента.

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"Ненависть - чувство, которое мешает, воевать надо с холодной головой, но я хочу увидеть, когда он упадет. Хочу увидеть, когда дракон сдохнет", - сказал он.

О намерениях создать правозащитную организацию и благотворительный фонд своего имени сообщил Олег Сенцов. Заявление бывший политзаключенный Кремля сделал на церемонии вручения премии Ukrainian ID Awards в Украинском доме. Работу общественной организации посвятят правозащитной деятельности, а для ее финансирования Сенцов планирует создать отдельный фонд. Не исключает, что фонд будет собирать деньги под его именем.