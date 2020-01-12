СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма

На пропускном пункте Ченгар на административной границе с Крымом полицейские задержали боевика "самообороны", который участвовал в захвате Крыма.
Впоследствии СБУ выяснила, что коллаборационист лично способствовал захвату штаба ВМС Украины в Севастополе, сообщает Служба безопасности Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о ситуации на границе с Россией
В 2014 году он участвовал в блокировании и других украинских военных в Крыму.
За свои деяния мужчина получил ряд наград от оккупантов:
- медаль "за возвращение Крыма";
- нагрудный знак "третья самооборона Крыма";
- грамота "за возвращение Крыма".
Задержали его, когда тот пытался выехать из Крыма на материковую часть Украины по своим делам. Сейчас он находится под стражей.
На пункте пропуска "Кучурган" в Одесской области на границе с Молдовой сотрудники Госпогранслужбы задержали подозрительный автомобиль.
Все авто было обклеено символикой Советского Союза, вместо номерных знаков - самодельные "советские жести".
Комментарии