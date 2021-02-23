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вторник, 23 февраля 2021 10:57

С оккупированным Крымом у России нет будущего - Каспаров

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С оккупированным Крымом у России нет будущего - Каспаров
Каспаров напомнил, что российская оппозиция имеет разные взгляды на ситуацию с Крымом. Фото: "УНИАН"

Попытка аннексии Крыма - преступление режима президента РФ Владимира Путина. У России нет будущего, если полуостров не вернут Украине.

Об этом заявил российский оппозиционер Гари Каспаров во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, сообщает телеканал "Украина 24".

"Я принадлежу к тем, кто считает, что все преступления путинского режима, как внутренние, так и международные, должны быть осуждены свободным российским парламентом одним махом, за 30 секунд. Конечно, такие вещи, как возвращение Крыма Украине, могут потребовать определенного времени. Кого-то нужно вывозить оттуда, других возвращать. Но... Россия не будет иметь будущего, если полностью не перестанет быть империей", - сказал он.

Каспаров напомнил, что российская оппозиция имеет разные взгляды на ситуацию с Крымом. По его словам, многие коллеги из оппозиционного движения выразили сильную поддержку или по крайней мере нейтральную позицию относительно аннексии полуострова.

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Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марта 2014-го псевдореферендум о его самоопределения. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014-го.

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