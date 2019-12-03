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вторник, 03 декабря 2019 18:03

"Русский мир": оккупанты травят крымчан

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&quot;Русский мир&quot;: оккупанты травят крымчан
Российские оккупанты травят жителей Крыма. Фото: kolomyia.today

Жители поселков оккупированного Крыма Грэсовский, Аграрное, Молодежное и поселка битумная, Симферопольского района жалуются на химические выбросы в воздухе.

Воздух загрязняют промышленные отходы с предприятий, расположенных возле населенных пунктов, пишет Крим.СОС.

Проблему российские оккупанты обсудили на встрече, посвященной организации мониторинга атмосферного воздуха в столице полуострова.

Однако они ничего не могут поделать.

"Не установлен и сам нарушитель, так как выбросы продолжаются", - отметил Так называемый председатель Общественного совета Симферополя Олег Щербаков.

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Жена редактора юмористического шоу производства студии "Квартал 95" "Лига смеха" Андрея Чивурина Лариса владеет гостиницей в оккупированном Россией Крыму.

Это нарушает санкции Евросоюза и Украины. А потому, что в этой схеме также участвует британская филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon, крымский бизнес Чивуриной может нарушать и американские санкции, говорится в совместном расследовании издание "Настоящее Время" и проекта "Муниципальный сканер".

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