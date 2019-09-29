Россию призвали отменить запрет Меджлиса крымских татар

Радио-Свобода В ООН призвали Россию отменить запрет Меджлиса

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает Россию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса.

"Три года назад, 29 сентября 2016 года, Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, ранее принял Верховный Суд Крыма. В результате, Меджлис, представительный орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сих пор. Ситуация продолжается несмотря на решение Международного суда ООН ", - говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В 2017 году суд ООН пришел к выводу, что Российская Федерация должна воздержаться от ограничиваемых представительных органов крымских татар, в частности, Меджлиса.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса", - отметили в миссии.

Меджлис крымскотатарского народа призвал депутатов Верховной Рады внести изменения в раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым". Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уточнил, что одновременно с законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины также подготовлены два законопроекта, которые идут в пакете с вышеуказанным проектом. Это законопроекты "О статусе крымскотатарского народа" и "О коренных народах в Украине".