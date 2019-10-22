Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении

Александра Шумкова, россияне вывезли из колонии в городе Торжок в один из московских СИЗО Фото: Гордон

Политзаключенного, бывшего охранника Дмитрия Яроша, Александра Шумкова, россияне вывезли из колонии в городе Торжок в один из московских СИЗО.

Об этом рассказал его адвокат Роман Лызлов, пишут "Ґрати".

Также известно, что Александр Шумков голодает неделю подряд. Требует от российских властей прекратить "шантаж РФ с использованием политзаключенных на переговорах в Минском и Нормандские форматах"

Также он требует от российской омбудсменши Татьяны Москальковой ответы на свои запросы, которые она не направляет ему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За убитых "беркутовцев": политзаключенного Шумкова избили тюремщики

Украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж со стороны России с использованием заключенных на переговорах в "минском" и "нормандском" форматах.