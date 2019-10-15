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вторник, 15 октября 2019 17:53

Охранник Яроша объявил голодовку в российской колонии

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Украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж со стороны России с использованием заключенных на переговорах в "минском" и "нормандском" форматах.

"...Я принял решение с завтрашнего дня начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных, на переговорах в "минском" и "нормандском" форматах, и чтобы наконец российский омбудсмен отреагировала на мои письма и публичные заявления Денисовой. Надеюсь, что мою позицию услышат другие наши политзаключенные в российских тюрьмах и поддержат", - написал Шумков в письме, которое обнародовала в Facebook тетя заключенного украинца Людмила Шумкова.

Автор: Людмила Шумкова
  "Охранник Яроша" объявил голодовку в колонии РФ
"Охранник Яроша" объявил голодовку в колонии РФ

Российская сторона шантажирует Украину, увязывая вопрос обмена политзаключенных с отводом войск и внесением изменений в Конституцию.

"Вероятнее всего, это решение было принято в связи не только с теми процессами, что в Украине, а и с теми нарушениями в колонии, о которых Александр неоднократно писал", - заявила Людмила Шумкова, пишет Укринформ.

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Бывший охранник Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков исчез в конце августа 2017 года. Дело о его похищении расследовало Главное управление Нацполиции в области, а с 3 октября 2018 года подследственность определена за Главным следственным управлением СБУ.

4 декабря 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил Шумкова до четырех лет заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014 года до 23 августа 2017 года принимал участие в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".

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