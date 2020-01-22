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среда, 22 января 2020 17:36

Россияне выпустили еще одного крымского татарина

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Россияне выпустили еще одного крымского татарина
Невинный человек провел за решеткой 5 лет. Фото: Крымская правозащитная группа

На свободу вышел второй фигурант дела "Хизб ут-Тахрир", член севастопольской группы задержанных Юрий (Нури) Примов.

Срок его заключения истек, рассказал адвокат Рустем Кямилев пишет Крымская правозащитная группа.

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Россияне незаконно продержали его за решеткой 5 лет.

Примова встречали друзья-активисты, за этим наблюдали сотрудники ФСБ и так называемые журналисты пропагандистской канала "Россия24".

Российские оккупанты освободили из-под стражи Рустема Ваитова, фигуранта севастопольской группы "Хизб ут-Тахрир".

Он был первым осужденным по этому делу и вышел на свободу, отбыв весь срок незаконного наказания

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