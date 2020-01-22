Россияне выпустили еще одного крымского татарина

На свободу вышел второй фигурант дела "Хизб ут-Тахрир", член севастопольской группы задержанных Юрий (Нури) Примов.
Срок его заключения истек, рассказал адвокат Рустем Кямилев пишет Крымская правозащитная группа.
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Россияне незаконно продержали его за решеткой 5 лет.
Примова встречали друзья-активисты, за этим наблюдали сотрудники ФСБ и так называемые журналисты пропагандистской канала "Россия24".
Российские оккупанты освободили из-под стражи Рустема Ваитова, фигуранта севастопольской группы "Хизб ут-Тахрир".
Он был первым осужденным по этому делу и вышел на свободу, отбыв весь срок незаконного наказания
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