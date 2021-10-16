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суббота, 16 октября 2021 01:45

Россияне в оккупированном Крыму разместили десятки потенциальных носителей ядерного оружия

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Россияне в оккупированном Крыму разместили десятки потенциальных носителей ядерного оружия
В Крыму россияне размещают ядерное оружие. Фото: Украинская правда

Россия развернула на территории временно оккупированного Крыма 39 потенциальных носителей ядерного оружия.

Есть вероятность появления на полуострове новых средств доставки ядерных боеприпасов, заявила делегация Украины во время 6-й обзорной конференции по рассмотрению Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщает Укринформ.

Морская составляющая включает: один ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант", три фрегата "Проект 11356", четыре ракетные катера "Проект 1241.1", четыре малые ракетные корабли "Проект 21631", два корабля на воздушной подушке "Проект 1239", шесть дизельных подводных лодок "Проект" 636,3 ". Воздушная составляющая насчитывает 18 фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В сухопутной составляющей - один береговой стационарный ракетный комплекс "Утес".

В рамках дальнейшего развертывания новых подразделений и перевооружение уже существующих, "очень вероятно" появление новых носителей ядерного оружия. "Истребители средней дальности Су-34 могут заменить фронтовые бомбардировщики Су-24М, а мобильный баллистический ракетный комплекс малой дальности" Искандер-М "может быть передислоцирован из материковой части России", - заявили в украинской миссии.

В зависимости от ситуации, крымская группа сил может быть усилена дальними бомбардировщиками Ту-22М3 воздушно-космических сил РФ, могут быть передислоцированы на временно оккупированную территорию АР Крым с материковой части России.

Россия продолжает работать над возможным восстановлением военной инфраструктуры для хранения ядерного оружия в Крыму, в частности, бывшей центральной базы хранения ядерных боеприпасов "Феодосия-13" (поселок Краснокаменка, 30 км к юго-западу от города Феодосия). На территории этого объекта "принят комплекс мер по частичному восстановлению его функционирования".

Украинская делегация подчеркнула, что российская военная агрессия против Украины и Грузии, масштабная милитаризация временно оккупированного Крымского полуострова, включая концентрацию большого количества ударного и наступательного вооружения и высокомобильных сил, "дискредитировали и уничтожили само понятие "флангового" ограничения и "фланговой" зоны в понимании Договора об обычных вооруженных силах в Европе".

По состоянию на декабрь 2013 Россия имела право удерживать в украинском Крыму в составе военных формирований Черноморского флота не более 132 бронетранспортеров, не более 24 артиллерийских систем калибром более 100 мм, не более 22 боевых самолетов и не более 16 тыс. личного состава.

Впрочем, в ходе временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Россия "создала мощное объединенное группировки сил, что позволяет ей контролировать ситуацию во всем Азово-Черноморском регионе".

По состоянию на 1 октября 2021 в состав этой группы войск, которая находится на постоянной основе во временно оккупированном Крыму, входят: около 32,5 тыс. военнослужащих; 185 боевых танков; до 480 боевых бронированных машин; до 260 артиллерийских систем калибром более 100 мм, включая РСЗО; около 100 боевых самолетов; до 70 боевых вертолетов; 13 береговых ракетных комплексов; до 70 военных кораблей и катеров; 7 подводных лодок.

Кроме этой "крымской" группы, в рамках учений на полуострове периодически находятся другие подразделения Южного военного округа и десантные войска российских ВС с материковой России.

"Таким образом, с момента незаконной оккупации Крыма Россия сосредоточила большое количество вооружения и военнослужащих в украинской "фланговой" зоне, которая должна быть зоной с пониженным уровнем вооружения и военной техники, как это определено Договором об обычных вооруженных силах в Европе", - подчеркнула делегация Украина.

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Полномасштабная агрессия РФ против Украины может произойти через пару лет. Россия сейчас занята перевариванием Беларуси и консолидацией своих активов в средней Азии. Это у них займет год-два. А потом останемся только мы.

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