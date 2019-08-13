Россияне применяют к пленникам из Украины средневековые пытки

Россияне прибегают к пыткам, которые использовали фашисты. Фото: Depo.Одеса.

Правозащитники рассказали о пытках, которые совершают русские над украинцами.

Председатель Объединения родственников пленников Кремля Игорь Котелянец, брат незаконно заключенного Евгения Панова рассказал, как человека вывозят на пустырь с мешком на голове и имитируют расстрел, сообщает Depo.Одеса.

Это делают для того, чтобы пленник признал любое обвинение.

"Потом эти видео РФ использует на переговорах с европейцами и говорит, что Украина фашистское государство и что ни о чем говорить", - рассказал Котелянец.

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Он добавил, что вместе с этим россияне растягивают Украинской тело, ломают и выкручивают конечности.

Правозащитники отмечают, что часть из пленников хоть и не являются героями, но нуждается в помощи медицинской, юридической, психологической и др.

С начала вторжения России на территорию Украина и аннексии Крыма было незаконно захвачено более 200 граждан Украины. Их, вопреки Конвенции об оккупированных территориях, судили и вывезли в тюрьмы РФ. С 2014-го Украине удалось вернуть часть политзаключенных. Какими способами это сделали и как еще можно вернуть пленников, Gazeta.ua рассказала Ольга Скрипник из Крымской правозащитной группы.