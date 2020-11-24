Россияне погнали в свою армию 30 крымчан

В оккупированном Севастополе российские захватчики отправили 30 крымчан в свою армию.
Об этом завляють в пресс-службе Южного военного округа Минобороны России.
Оккупанты повезут граждан Украины в российский Ростов-на-Дону.
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Крымчан распределили в учебные центры Воздушно-космических сил России.
На патрулирование в Черном море вышел эсминец США Donald Cook.
"USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав 7-й раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе", - сообщает Шестой флот США, пишет Укринформ.
ВМС США постоянно патрулирует Черноморский регион. Оказывает поддержку союзниками партнерам по НАТО.
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