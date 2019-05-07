Россияне отпустили задержанных рыбаков

Задержанные российскими пограничниками рыбаки были выпущены на свободу и направляются домой. Фото: Крим.Реалии

Россияне освободили задержанных в оккупированном Крыму рыбаков и их судно.

Об этом сообщила российская омбудсменша Татьяна Москалькова в телефонном разговоре, сообщила уполномоченная по делам человека в Украине Людмила Денисова в своем Facebook.

"Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей, были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", - написала она.

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Руслана Кондратюка и Андрея Морозова российские пограничники задержали в 2018 году на крымском берегу озера Сиваш. Мужчины были вынуждены причалить из-за поломки. Сейчас освобождены рыбаки идут домой.

Состояние политзаключенного Эдема Бекирова ухудшилось - начались судороги. "По какой причине у него опухает лицо, должны понять врачи. Я адвокат и могу только констатировать, что у него красные глаза, отечность вокруг глаз, у него опухло лицо. Уже больше месяца у него не прекращается боль в левой части груди. Ему была проведена операция на сердце, там у него четыре шунта, и сейчас боль прогрессирует. Также у него появился то ли бронхиальный, то ли астматический кашель", - сообщил его адвокат Ислям Велиляев, который 29 апреля посетил тяжелобольного Бекирова в СИЗО Симферополя, передает ATR.