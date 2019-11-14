Россияне готовятся бомбить украинскую Одессу

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отработали нанесение авиаудара по украинской Одессе.

Самолеты совершили условный пуск в 60 км от Одессы, а затем повернули в сторону Босфора, заявил командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, пишет Думская.

Он добавил, что оккупанты продолжают наращивать военное присутствие в акватории Черного моря.

Количество кораблей возросла с 34 до 49, и 7 подводных лодок.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече в "нормандском формате" не будут обсуждать тему оккупированного Крыма.

"Нормандские переговоры не касаются Крыма. Крым обсуждается в других форматах. Одним из таких форматов является трибуна Организации Объединенных Наций", - сказал он в интервью BBC News.