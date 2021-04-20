Россия запретила полеты над Крымом и Черным морем

Россия запретила полеты над Черным морем и Крымом. Фото: gazeta.ru

Россия ввела временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черным морем.

Запрет продлится с 20 по 24 апреля, говорится в оповещении для пилотов NOTAM.

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"Объявлено район временно опасным для полетов воздушных судов", — говорится в документе.

Согласно обнародованным координатами, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. м входит воздушное пространство над южной частью Крыма - от Севастополя до Феодосии, прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

США выражают серьезную обеспокоенность в связи с намерениями России блокировать движение иностранных морских судов в Черном море. В частности, вблизи оккупированного Крыма и Керченского пролива.