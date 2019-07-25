Россия вспомнила о международном праве после задержания танкера

МИД России заявил, что захват их моряков с танкера Nika Spirit "нарушает международное право".
Россияне угрожают, что последствия не заставят себя долго ждать, сообщает РИА "Новости".
Танкер Nika Spirit ранее назывался Neyma.
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25 ноября 2018-го российские корабли протаранили украинский буксир, после чего обстреляли украинские корабли и захватили их в плен.
25 мая 2019-го морской трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить украинских моряков.
24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по номеру международной информационной системы идентифицировали как танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива.
Название изменили для сокрытия причастности к незаконным действиям.
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