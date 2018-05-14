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"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович

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&quot;Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс&quot; - Арестович
Россия начала захватывать Крымский полуостров с 20 февраля 2014 года. Фото depo.ua

Заявление украинского писателя и политического деятеля Василия Шкляра относительно того, что Украине Крым не нужен, звучит от отчаяния.

Об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт Алексей Арестович. Прокомментировал заявление писателя Василия Шкляра, который заявил, что Крым Украине не нужен.

"В Крыму постоянно жили крымские татары, поэтому принадлежность этой территории к Украине очевидна. Это наша территория, которую захватил враг. Такие заявления возникают, когда человек не понимает как вернуть Крым обратно. Но именно на такой ход мыслей рассчитана российская гибридная война, которая происходит в мозгах украинцев. Самое главное - борьба за самоидентификацию. Поэтому звучат провокации, что Украина как страна не состоялась, такого народа никогда не было, язык - выдуманн и тому подобное. Такие заявления - это свидетельство воздействия на человека, хотя это и не означает, что Шкляр - это рупор Кремля. Пропаганда навязывала такие мысли. Должны помнить, что Крым - это Украина. Кубань - это Украина. Должны эти территории освободить от оккупации", - пояснил эксперт.

Страна должна действовать постепенно и давить на Россию до конца.

"Крымская проблема - комплексная. Нужно сначала забрать назад Донбасс, а потом это создаст прецедент для населения Крыма, которое сразу захочет вернуться в нормальную страну. Если Путин внезапно умрет или захочет отменить санкции, то Россия сама отдаст всю оккупированную территорию. Думаю, что мы с вами застанем тот день, когда Крым будет освобожден от врага", - подытожил Алексей Арестович.

Вчера в эфире Espreso.TV писатель Василий Шкляр заявил, что Украине Крым не нужен.

"Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. Зачем мы себя обманываем?" - заявил писатель.

По его словам, на полуострове много "природных" россиян, которые сейчас в эйфории от того, что они живут в России", а попытки "вернуть" полуостров вызовут у крымчан лишь ненависть. Полуостров никогда не был частью страны, а те украинцы, которые там проживали, всегда считали Крым "чужбиной".

"Наша земля - та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс", - считает Шкляр.

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Украинцы должны бороться не только за территорию Крыма, но и за людей, оказавшихся в оккупации врага.

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