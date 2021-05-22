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суббота, 22 мая 2021 14:08

Россия пугает гуманитарной катастрофой в Крыму - в МИД ответили

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Россия пугает гуманитарной катастрофой в Крыму - в МИД ответили
Кризис с водой вызвала милитаризация Крыма. Фото: МИД РФ

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции начал обвинять Украину.

"Не прекращаются ожесточенные попытки Киева наказать население за его законный выбор в пользу воссоединения с Россией. Продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофы с последствиями, которые трудно предсказать. Такие действия не только идут вразрез с нормами международного права, а и способствуют росту международной напряженности", - сказал он, передает ТАСС.

В МИД Украины отреагировали на заявление Тимохова.

"Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях", - сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Українській правді".

Он добавил, что российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. В соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове.

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"Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - заявил Николенко.

Вице-премьер России, "куратор" оккупированного Крыма Марат Хуснуллин заявил, что бурение скважин для добычи пресной воды в акватории Азовского моря начнется в середине лета.

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