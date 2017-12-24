Россия потеряла паромную переправу с Крымом

Из-за шторма переправа не работает. Фото: "Крым.Реалиы"

Паромная переправа между Россией и оккупированным Крымом временно не работает.

Причиной закрытия стала погода, сообщает ТАСС.

"Шторм! Керченскую переправу закрыто", - говорится в сообщении.

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Скорость ветра достигает 25 м / с. Шторм в регионе продержится до вечера 25 декабря.

Водителей просят воздержаться от поездок в сторону переправы.

На строительстве железнодорожных подходов к Крымского моста столкнулись с проблемным грунтом, из-за которого проект будут корректировать. По предварительным оценкам, на это уйдет до $ 51,2 млн из бюджета.