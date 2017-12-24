Россия потеряла паромную переправу с Крымом

 
Ексклюзивы
1/5
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4095
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 243
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 477
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4150
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 702
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1557
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6363
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2358
Финансист рассказал, что делать с государственными банками
Финансист рассказал, что делать с государственными банками
Просмотров: 459
Шутки Кличко о снеге и политика в выступлении жены Порошенко - как зажигали главную елку
Шутки Кличко о снеге и политика в выступлении жены Порошенко - как зажигали главную елку
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
14
8
8
7
6
Появились фото нового этапа строительство Керченского моста
Появились фото нового этапа строительство Керченского моста
В оккупированном Крыму поймали два пиратских судна из Турции - фото
В оккупированном Крыму поймали два пиратских судна из Турции - фото
&quot;Почти достроили&quot; - показали фото и видео строительства Керченского моста
"Почти достроили" - показали фото и видео строительства Керченского моста
Оккупанты в Крыму провели конкурс &quot;Леди Зима&quot;
Оккупанты в Крыму провели конкурс "Леди Зима"
В Киеве презентовали перевод Корана на украинский язык
В Киеве презентовали перевод Корана на украинский язык
Видео
Все видео
"Путин, ты нас слышишь? Вовочка, услышь нас" - в Крыму люди бросались под военные грузовики
"Путин, ты нас слышишь? Вовочка, услышь нас" - в Крыму люди бросались под военные грузовики
"Верните Сталина": коммунисты спели оду советскому вождю
"Верните Сталина": коммунисты спели оду советскому вождю
По улицам Симферополя ездит российская тяжелая техника: видео
По улицам Симферополя ездит российская тяжелая техника: видео
США в очередной раз указали российскому оккупанту: "Крым - это Украина"
США в очередной раз указали российскому оккупанту: "Крым - это Украина"
Пропагандист из Британии показал строительство "Тавриды" в окуппировнном Крыму
Пропагандист из Британии показал строительство "Тавриды" в окуппировнном Крыму
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 225
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1557
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6363
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 декабря 2017
Просмотров: 1080
Родина кумів
— Через свого чоловіка починаю потроху ненавидіти родину нашого кума, — скаржиться Оксана. — Постійно ставить їх мені у ...
воскресенье, 24 декабря 2017 19:58

Россия потеряла паромную переправу с Крымом

4 Комментировать
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
Из-за шторма переправа не работает. Фото: "Крым.Реалиы"

Паромная переправа между Россией и оккупированным Крымом временно не работает.

Причиной закрытия стала погода, сообщает ТАСС.

"Шторм! Керченскую переправу закрыто", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина пытался пересечь границу с документами покойника

Скорость ветра достигает 25 м / с. Шторм в регионе продержится до вечера 25 декабря.

Водителей просят воздержаться от поездок в сторону переправы.

На строительстве железнодорожных подходов к Крымского моста столкнулись с проблемным грунтом, из-за которого проект будут корректировать. По предварительным оценкам, на это уйдет до $ 51,2 млн из бюджета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
4 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Мужчина пытался пересечь границу с документами покойника
Мужчина пытался пересечь границу с документами покойника Просмотров: 252
"Почва неблагодатная" - Россия влетит в круглую сумму из-за повторного строительства подъездов к Керченскому мосту
"Почва неблагодатная" - Россия влетит в круглую сумму из-за повторного строительства подъездов к Керченскому мосту 14 Просмотров: 3141
Сейчас вы читаете новость «Россия потеряла паромную переправу с Крымом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

4

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Впервые Рождество 25 декабря отметили в Риме

Самое читаемое
Гигантские собаки, которые вдвое больше своих хозяев
Гигантские собаки, которые вдвое больше своих хозяев
11
 Просмотров: 33439
Визажист показала впечатляющую силу магии макияжа
Визажист показала впечатляющую силу магии макияжа
22
 Просмотров: 33044
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 21197
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
9
 Просмотров: 18048
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
3 вида горячего и виски: фото и видео с закрытого новогоднего корпоратива Порошенко
4
 Просмотров: 15654
Больше всего комментируют
34
Появились фото нового этапа строительство Керченского моста
12
Маск показал электрокар, который полетит на Марс
7
Московскому патриарху Кириллу установят бронзовый памятник высотой 4 метра
5
Розыскной циркуляр РФ по Яценюку необоснованный - Интерпол
4
От Буковеля до Аляски: депутаты "раскололись", как проведут новогодние праздники
Голосов: 733
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть