Россия потеряла паромную переправу с Крымом

Паромная переправа между Россией и оккупированным Крымом временно не работает.
Причиной закрытия стала погода, сообщает ТАСС.
"Шторм! Керченскую переправу закрыто", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина пытался пересечь границу с документами покойника
Скорость ветра достигает 25 м / с. Шторм в регионе продержится до вечера 25 декабря.
Водителей просят воздержаться от поездок в сторону переправы.
На строительстве железнодорожных подходов к Крымского моста столкнулись с проблемным грунтом, из-за которого проект будут корректировать. По предварительным оценкам, на это уйдет до $ 51,2 млн из бюджета.
×
Комментарии4