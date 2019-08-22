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четверг, 22 августа 2019 16:29

Россия планирует уничтожить украинскую подводную лодку

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Россия планирует уничтожить украинскую подводную лодку
Россия планирует утилизировать единственную украинскую подводную лодку "Запорожье".Фото: gazeta.ua

Россия собирается выделить более 193 млн рублей на утилизацию единственной украинской подводной лодке "Запорожье".

Минобороны России уже ищет подрядчика для выполнения этого поручения, эта информация размещена на сайте государственных закупок РФ.

На сайте госзакупок говорится, что подрядчик обязан утилизировать подводную лодку до 10 ноября 2020 года. Конкурс по поиску подрядчика будут проводить в закрытой форме.

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Украинская дизель-электрическая подводная лодка "Запорожье" была построена в Ленинграде в 1970 году. Она вошла в состав Балтийского флота, затем - в состав Северного флота. В августе 1990 года подводная лодка вошла в состав Черноморского флота, а в 1997 году - до ВМС Украины.

Стоит отметить, что подводная лодка попала в Россию после аннексии Крымского полуострова.

22 марта 2014 члены экипажа "Запорожье" сообщили, что судно окружили российские корабли, после чего их военные начали бросать в воду шумовые гранаты. Российские военные несколько раз предлагали членам экипажа подводной лодки перейти на их сторону. Впоследствии они взяли судно штурмом.

В конце марта того же года Россия заявила, что готова вернуть подводная лодка "Запорожье" Украина. Однако уже в апреле стало известно, что украинскую подводную лодку страна-агрессор уже не планирует передавать Украине.

Россия может отпустить 24-х пленных украинских моряков уже до конца августа.

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Дата
22
августа

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