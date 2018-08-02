Россия перешла к новому этапу борьбы с Украиной

Россияне стали активнее задерживать украинские торговые суда в Азвоському море / фото: svoboda.org

Россия перешла к новой тактике борьбы против Украины и применяет ее в акватории Азовского моря.

Россия уже начала использовать Керченский пролив для нанесения вреда Украине, а Крымский мост оказался только началом, говорит председатель наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, пишет "Апостроф".

"Сегодня мы имеем три этапа, на которых останавливают суда, которые идут в Мариуполь или Бердянск. Сначала они ждут разрешения на проход через Керченский пролив в Азовское море. Сразу отмечу, что Керченский пролив - это улица с односторонним движением, то есть двустороннего движения там нет: если из Азовского в Черное море идет караван, то все, кому надо в Азовское море, ждут. Обычное время ожидания при нормальной погоде составляло 2-3 часа", - рассказал Клименко.

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"Дальше - этап номер два, задержания в море. Появляется катер или корабль береговой охраны, пограничной службы ФСБ России, требует остановиться, на борт судна поднимается партия, проводит свои мероприятия. В среднем это занимает 2-3 часа. Есть такие "счастливчики", которых останавливают для проверки второй раз, уже на обратном пути. И наконец после всего этого судно с грузом попадает на этап номер три - это якорная стоянка в Азовском море перед получением разрешения на проход Керченским проливом в Черное море", - добавил он.

На выходе из Азовского моря суммарная потеря времени кораблями в июле составляет 2800 ч., вдвое больше, чем на входе.

Средняя задержка - 45 ч. (на входе - 25). Вместе с тем в третьей декаде месяца задержка достигает 70 ч., то есть 3 суток.

Сумма же убытков может колебаться от $10 до $50 тыс. в сутки.

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"Главный экономический смысл этой блокады решается не во время задержания в море, а когда судно с грузом на 3-5 дней попадает на якорную стоянку перед Керченским проливом. В среднем оно стоит на входе сутки, затем еще 3-4 суток - на выходе, следовательно, теряет 5-6 дней. Эти цифры показывают, что россияне все больше обращают тот ключик, который оказался в их руках после оккупации Крыма и захвата контроля над Керченским проливом", - подытожил Клименко.

Справиться с провокациями президента России Владимира Путина в Азовском море Украина может исключительно юридическими способами, в частности, делимитував границу в спорном регионе.