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понедельник, 05 апреля 2021 23:10

Россия перебрасывает в Крым десантников, воевавших на Донбассе

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Россия перебрасывает в Крым десантников, воевавших на Донбассе
Россия перебрасывает в Крым псковских десантников. Фото: narodna-pravda.ua

Россия перекидывает в оккупированный Крым 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию из Пскова.

Ее бойцы в 2014 году воевали на Востоке Украины, сообщает независимая группа российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

4 апреля в соцсети TikTok опубликовано видео, где видно железнодорожную платформу с самоходной артиллерийской установкой "Нона-С", которая находится на вооружении воздушно-десантных войск РФ.

Проверив номер платформы с помощью сервиса gdevagon, расследователи установили, что она следует со станции Черех в Псковской области на станцию "Симферополь-грузовой". Как грузоотправитель и грузополучатель указана воинская часть 07264 - 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой известны как "псковские десантники".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хомчак рассказал, сколько российских солдат топчутся по оккупированному Донбассу и Крыму

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия известна тем, что принимала непосредственное участие в боевых действиях на Востоке Украины.

Ранее независимая группа российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) проинформировала о переброске к украинским границам российской 74-й гвардейской мотострелковой бригады, которая базируется в Юрге Кемеровской области.

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, вдоль государственной границы, на временно оккупированных территорий Украины и АР Крым находится 28 батальонных тактических групп РФ.

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