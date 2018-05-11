Россия отреагировала на беспрецедентное решение суда в Гааге по Крыму

Россия не считает, что должна выплачивать Украине репарации за аннексирован Крым. Фото из открытых источников

Минюст РФ официально отреагировал на решение суда в Гааге о взыскании с России денежной компенсации за аннексию Крыма.

Сообщение опубликовало Федеральное агентство новостей.

Как заявили в российском Минюсте, данный вердикт не имеет законной силы. Мол, на данном судебном процессе Россия не была представлена.

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Компенсации должны получить те украинские компании, которые потеряли свои активы после аннексии Крыма в марте 2014 года.

10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает Россию стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге.