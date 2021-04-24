Россия ограничила для иностранных судов проход в Черном море

Россия ограничила проход иностранных судов. Фото: Reuters

С вечера субботы, 24 апреля, Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.

Это ограничение будет действовать с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, сообщает Минобороны РФ.

"Планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о намерениях Кремля частично перекрыть для судов Керченский пролив.

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Россия ввела временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черным морем. Запрет продлится с 20 по 24 апреля, говорится в извещении для пилотов NOTAM.