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среда, 10 июля 2019 15:43

Россия не рассматривает вопрос возвращения пленных моряков

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Россия не рассматривает вопрос возвращения пленных моряков
Россияне не выполнили решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Фото: Общественное

В Кремле не поднимается вопрос о выполнении решения Международного трибунала по морскому праву.

Также россияне не рассматривают вопрос освобождения задержанного в Украине пропагандиста Кирилла Вышинского, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация с удерживаемыми лицами - эта тема поднимается на Контактной группе, но мы видим, что результатов нет", - говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также сказал, что вопрос возвращения украинцев даже не рассматривается.

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Песков напомнил о предложении россиян освободить моряков на их условиях, и обращение к Украине.

"Были определенные обращения российской стороны, нотные переписки. Пока большего не происходит", - сказал Песков.

Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

Об этом рассказал координатор команды украинских моряков адвокат Николай Полозов.

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