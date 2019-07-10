Россия не рассматривает вопрос возвращения пленных моряков

В Кремле не поднимается вопрос о выполнении решения Международного трибунала по морскому праву.
Также россияне не рассматривают вопрос освобождения задержанного в Украине пропагандиста Кирилла Вышинского, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Ситуация с удерживаемыми лицами - эта тема поднимается на Контактной группе, но мы видим, что результатов нет", - говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также сказал, что вопрос возвращения украинцев даже не рассматривается.
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Песков напомнил о предложении россиян освободить моряков на их условиях, и обращение к Украине.
"Были определенные обращения российской стороны, нотные переписки. Пока большего не происходит", - сказал Песков.
Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.
Об этом рассказал координатор команды украинских моряков адвокат Николай Полозов.
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