Россия предъявила окончательные обвинения украинским морякам

Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

Об этом рассказал координатор команды украинских моряков адвокат Николай Полозов.

Последнему обвинение предъявили Андрею Артеменко.

"Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершения следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - написал Полозов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинских моряков Россия скоро отпустит. Но не просто так - Климкин

Также адвокат отметил, что, вероятно, на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей всех военнопленных.

Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала военнопленными украинских моряков, которых российские пограничники захватили в Черном море в прошлом году.