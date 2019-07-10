Россия предъявила окончательные обвинения украинским морякам

 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 567
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 387
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 531
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 324
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1323
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 468
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1287
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 657
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3060
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 576
Фото
Все фото
4
3
12
7
5
&quot;Пусть рассказывают лох*м в России&quot; - показали разгар сезона в Крыму
"Пусть рассказывают лох*м в России" - показали разгар сезона в Крыму
Прямое признание аннексии: Россия внесла украинский Херсонес в список ЮНЕСКО как свой
Прямое признание аннексии: Россия внесла украинский Херсонес в список ЮНЕСКО как свой
Захваченный рай: украинский Прованс
Захваченный рай: украинский Прованс
Провели в последний путь известного волонтера
Провели в последний путь известного волонтера
Фото &quot;многолюдных&quot; крымских пляжей показали в сети
Фото "многолюдных" крымских пляжей показали в сети
Видео
Все видео
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 468
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2160
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 666
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1836
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1899
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 963
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 10:35

Россия предъявила окончательные обвинения украинским морякам

  Комментировать
Россия предъявила окончательные обвинения украинским морякам
Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

Об этом рассказал координатор команды украинских моряков адвокат Николай Полозов.

Последнему обвинение предъявили Андрею Артеменко.

"Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершения следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - написал Полозов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинских моряков Россия скоро отпустит. Но не просто так - Климкин

Также адвокат отметил, что, вероятно, на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей всех военнопленных.

Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала военнопленными украинских моряков, которых российские пограничники захватили в Черном море в прошлом году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия предъявила окончательные обвинения украинским морякам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Украинского инженера осудили на 8 лет

Поляки применили новую тактику битвы

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 39820
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 35970
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 3 Просмотров: 28110
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 18413
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 16416
Крым
"Пусть рассказывают лох*м в России" - показали разгар сезона в Крыму
"Пусть рассказывают лох*м в России" - показали разгар сезона в Крыму
4
 Просмотров: 3537
Украинских моряков Россия скоро отпустит. Но не просто так - Климкин
Украинских моряков Россия скоро отпустит. Но не просто так - Климкин Просмотров: 1143
Крымского министра-предателя суд отпустил домой
Крымского министра-предателя суд отпустил домой Просмотров: 432
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
 2 Просмотров: 2808
"От отсутствия воды в Крыму страдают жители сел" - Лиев
"От отсутствия воды в Крыму страдают жители сел" - Лиев
 2 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
13
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
13
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
10
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
8
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
5
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
Голосов: 4422
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua