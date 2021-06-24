Россия хочет сорвать международные военные учения

23 июня в Черном море, у берегов оккупированного Крыма, произошла стычка между британским эсминцем Defender и оккупационным пограничным кораблем береговой охраны. Об этом сообщило российское минобороны.

По их информации, английское судно якобы нарушило так называемую государственную границу РФ. Из-за этого в 12:06 российский бомбардировщик Су-24М забросал судно четырьмя предупредительными осколочно-фугасными бомбами ОФАБ-250.

Минобороны Великобритании отрицает эту информацию. По их данным, корабль шел из порта Одессы в Грузию в украинских территориальных водах. От курса не отходил. По их словам, россияне проводили учения по бомбардировке.

Автор: Соцсети Путь эсминца у оккупированного Крыма

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"Корабль ВМС Великобритании осуществляет мирное прохождение в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. В HMS Defender не стреляли и мы не признаем утверждение, что на его пути были сброшены бомбы", - говорится в заявлении британского ведомства.

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко говорит, что россияне предупредили британский эсминец об учениях и посоветовали отойти от Крыма.

"Россия утверждает, что британский эсминец вошел в оккупированную 12-мильную зону возле Севастополя. По нашим данным, построенный на заводе в оккупированном Крыму российский патрульный корвет "Павел Державин", часовой номер 363, по общедоступному каналу связался с эсминцем и порекомендовал "Изменить курс, чтобы не заходить в опасный район по предупреждению 235 - это недалеко от Севастополя, за пределами зоны, где ЧФ РФ проводил учения. Британцы ответили, что сообщение приняли, но не среагировали. Россияне решили рассказать сказки о выстрелах в сторону британского флота", - говорит он.

А тем временем россияне вызвали атташе Великобритании в российское министерство обороны.

Автор: Соцсети Министерство обороны Великобритании опровергает факт обстрела

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Борис Бабин считает действия россиян провокацией, которая плохо скажется на дальнейших отношениях между РФ и Великобританией.

"Британцы поставили россиян в позицию, во-первых, провокатора, во-вторых, лжеца. Однако РФ заявила об агрессии относительно британского военного судна. Это приведет к ухудшению отношений между двумя государствами, однако последствия проявятся позже ", - говорит эксперт.

По мнению Бабина, российские провокации являются попыткой запугать государства-участники международных морских учений Sea-breeze 2021.

"Эта ситуация показала Великобритании, кто есть кто на Черном море. Чтобы с нами считались, должны разработать морскую политику, определить, что на море должны делать наши силовики, какие стратегические задачи должны выполнять в условиях войны. Возможно, наконец собрать СНБО по поводу ситуации на море. Вот тогда с нами будут разговаривать", - говорит он.

Автор: Соцсети Посольство РФ в Вашингтоне угрожает США "инцидентами" в случае проведения учений

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Андрей Клименко считает, что провокация - это акт непризнания аннексии Крыма.

"Королевский флот прошел через украинские территориальные воды, которые сейчас временно оккупированы. Это красивое событие. Ничего не закончилось, потому что Россия наращивает эскалацию в Черном море. Будет пытаться сорвать учения, запугать наших международных партнеров, чтобы те не поехали на саммит Крымской платформы. Должны уже разрабатывать ответы на российские провокации", - говорит Клименко.

Британцы не признают оккупацию Крыма. В прошлом году подписали с Украиной договор, по условиям которого Великобритания будет способствовать развитию ВМС Украины и помогать строить корабли.

"РФ в течение последних двух недель усиливала эскалацию в Черном море. Российский посол в Вашингтоне написал о недопустимости проведения военных учений Sea-breeze 2021. Он добавил в сообщении, что их проведение несет угрозу инцидентов в акватории. Это прямая угроза со стороны россиян". - говорит Клименко.