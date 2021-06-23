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среда, 23 июня 2021 07:51

Подпишут Декларацию о деоккупации Крыма

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Подпишут Декларацию о деоккупации Крыма
На саммите Крымской платформы подпишут документ о деоккупации. Фото: ukurier.gov.ua

Документ о деоккупации Крымского полуострова планируется подписать по итогам саммита Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа.

Он будет содержать все ключевые вопросы и проблемные сферы по российской оккупации Крыма. Подробностями поделился представитель президента в Крыму Антон Кориневич во время дискуссии, организованной Немецким фондом Маршалла США.

"Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией, которая будет включать все ключевые вопросы и проблемные сферы по временной оккупации Крыма Россией", - заявил Кориневич, передает "Укринформ".

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Он отметил, что этот документ станет важным результатом саммита Крымской платформы для людей, которые ежедневно занимаются только вопросами Крыма. Кроме того, платформа будет действовать на постоянной основе, "пока не произойдет деоккупация и реинтеграция Крыма".

Кориневич добавил, что в Киеве будет работать офис Крымской платформы, который постоянно заниматься только вопросами Крыма.

Саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Участие в саммите примут представители разных стран, в частности США.

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