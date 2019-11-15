Российский депутат отличился угрозами в ООН

Российский депутат угрожал в ООН. Фото: image.zn.ua

Проект резолюции по защите прав человека в оккупированном Россией Крыму поддержал третий комитет ООН.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Twitter.

"Только российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции" бредом ", а это напомню доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ, но и предпринял прямые угрози членам ООН:" голосования за резолюцию это посягательство на территориальную целостность РФ "", - отметил Кислица.

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Основные положения обновленной резолюции требуют в России перестать изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове, осуждают массовые задержания активистов, призывают прекратить преследование крымчан и освободить всех задержанных за выражение мыслей, осуждают призыв жителей оккупированного Крыма в российской армии.

Представительство Украины в ООН опубликовало список стран, голосовавших против резолюции по оккупированном Крыму, подготовленную Украиной. Список: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, КотДьИвуар, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве