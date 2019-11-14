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четверг, 14 ноября 2019 21:12

Какие страны голосовали против резолюции по Крыму

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Какие страны голосовали против резолюции по Крыму
Представительство Украины опубликовало список. Фото: censor.net

Представительство Украины в ООН опубликовало список стран, голосовавших против резолюции по оккупированном Крыму, подготовленную Украиной.

Список опубликовали в Twitter представительства Украины в ООН.

"Страны, которые голосовали против украинской резолюции в Третьем комитете ГА ООН.

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Список: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, КотДьИвуар, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве", - говорится в сообщении.

Россия пыталась помешать принятию Генеральной ассамблеей ООН резолюции по милитаризации Крыма и эти попытки были "беспрецедентными".

"Потуги помешать принятию резолюции были беспрецедентны. Иностранные послы жаловались, что российская дипломатия выкручивала им руки, ноги и головы, но что-то не клеилось", - написал своей странице в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

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