Российские тюремщики хотят заставить работать Сенцова

Российские тюремщики заставят Сенцова работать - фото росзми

Украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова выписали из медицинской части исправительной колонии "Белый медведь", которая находится за полярным кругом.

По словам врача, состояние пленника удовлетворительное, передает федеральная служба исполнения наказаний России.

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"В соответствии с рекомендациями лечащего врача он (Сенцов- ред.) переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. По данным управления, состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное. Осужденный Сенцов может привлекаться к труду согласно ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", - сообщили в ведомстве.

Украина вновь инициирует переговоры по обмену пленными. В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона планирует провести обмен заложниками 5 января 2019-го.