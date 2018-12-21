Украина предлагает обменять пленных к Рождеству

Украина надеется забрать своих граждан к Рождеству - фото Ирина Геращенко

Украина вновь инициирует переговоры по обмену пленными.

В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона планирует провести обмен заложниками 5 января 2019 года, передает первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook.

Она подчеркнула, что ради освобождения 19 украинских заложников на оккупированных территориях Донбасса украинская сторона готова помиловать и отдать РФ 72 сепаратистов. Также вице-спикер сообщила о готовности выдать России 22 ее граждан в обмен на 22 политзаключенных.

"Мы выражаем большое сожаление, что из-за отказа РФ и ОРДЛО сорвалось предложенное украинской стороной освобождения заложников на 27 декабря. Но не опускаем руки, предлагаем ОБСЕ собрать все стороны и 27 на видеоконференции обсудить новые инициативы. Мы предлагаем провести освобождения удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019-го, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в Церковь и помолиться за мир", - пишет Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Делают нищими", - рассказали о заработках украинцев в России

Российские консулы отказались забирать тело умершего боевика. Вместо них это сделают "представители" боевиков. Украинская сторона сообщила о смерти боевика консулам РФ, чтобы они связались с семьей умершего.