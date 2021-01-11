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понедельник, 11 января 2021 10:14

"Родная гавань с привкусом сухости" - показали пересохшее водохранилище в Крыму

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&quot;Родная гавань с привкусом сухости&quot; - показали пересохшее водохранилище в Крыму
В Крыму пересохло Аянское водохранилище. Фото: скрин с видео

В оккупированном Крыму пересохло Аянское водохранилище естественного стока, расположенный в южной части Симферопольского района.

Видео об этом разместил в соцсетях украинский военнослужащий Анатолий Штефан.

"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище снабжающего водой Симферополь пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - подписал видео Штефан.

Когда-то в этом вдохранилище, питающиемся от реки Аян, сохранялось 3,9 млн куб. м воды.

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Водоем, имевший местами глубину 24 м, выглядит как пустыня с потрескавшимися землей. Посреди которой течет маленький ручей - это все, что осталось от реки. Под одной из берегов можно увидеть остатки водохранилища - оно превратилось в небольшую лужу.

В оккупированном Крыму суммарный запас воды до конца 2020 года составлял 31300000 кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад.
По данным Крымского гидрометцентра, декабрь и январь - месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года, но в декабре, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор.

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