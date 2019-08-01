РФ перегоняет еще один корабль для охраны Керченского моста

Россияне пополнили охрану моста дополнительным катером. Фото: Униан

Россияне заявили о пополнении военных катеров в Керченский проливе.

Судно "Грачонок" предназначено для группировки Россгвардии, сообщили в пресс-службе оккупационного ведомства.

"В Рыбинске Ярославской области состоялась церемония спуска на воду катера специального назначения для охраны акватории Керченского пролива. Это уже третий из серии противодиверсионных катеров проекта "Грачонок", созданный для Россгвардии на производственных мощностях Рыбинского судостроительного завода", - говорится в сообщении.

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Россия готовится к превращению Черного моря в зону собственного тотального контроля. Если наложить карту установления Россией запрещенных зон на карту прохождения подводных газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", то в значительной степени они совпадают. Об этом сообщает президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар.