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воскресенье, 28 июля 2019 10:51

Кремль готовит подлый план по Черному морю

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Кремль готовит подлый план по Черному морю
Россия готовится к превращению Черного моря в зону собственного тотального контроля. Фото - YouTube

Россия готовится к превращению Черного моря в зону собственного тотального контроля.

Если наложить карту установления Россией запрещенных зон на карту прохождения подводных газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", то в значительной степени они совпадают. Об этом сообщает президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар в Facebook.

"Это означает, что Россия готовится к превращению Черного моря во время "Ч" в зону собственного тотального контроля под предлогом нейтрализации угроз стратегически важной для РФ и Турции энергетической инфраструктуры", - пояснил Гончар.

Он также заявил, что это не новая задумка. РФ идет к такому плану системно и последовательно, сочетая военную и энергетическую стратегию.

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"Вот статья 20-летней давности с "независимого военного обозрения" с красноречивым названием "Флот на страже "Голубого потока". Среди прочего речь идет о том, что "Россию выдавливают из Мирового океана", "американские ВМС все более настойчиво осваивают Черноморский театр военных действий", "обеспечить безопасность этой внешней морской топливной артерии может только Черноморский флот РФ", - написал президент Центра.

По его словам, это было 20 лет назад, а сейчас Россия дает знать США и НАТО, что и она может их выдавливать. В частности, с Черного моря, которое считает своим.

В связи с агрессией России с 2014 года украинские порты на Азовском море недополучили почти 6 млрд грн дохода.

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28
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