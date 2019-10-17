"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин

"Или Россия враг и на Азове действует международное право. Или друзья и мы в Киеве с ними подписываем соглашения о совместном вылова рыбы", - говорит Борис Бабин

Санкции на Азовском море против России не введут из-за соглашения о совместном использовании водоема.

В интервью Gazeta.ua рассказал Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной республике Крым.

"Санкции введут, если мы откажемся от своих колониальных и коррупционных соглашений с Россией по Азовскому морю. Но мы же хотим и на кораблике покататься и рыбку съесть. Разворовывать с ними квоты на рыбу и одновременно, чтобы РФ судили в международных судах. Или Россия враг и на Азове действует международное право. Или друзья и мы в Киеве с ними подписываем соглашения о совместном вылова рыбы. в наших западных партнеров, в отличие от нас, такой шизофрении нет ", - говорит он.

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