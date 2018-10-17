Режиссер "Киборгов" экранизирует пьесу Сенцова

Пьесу Олега Сенцова экранизирует режиссер "Киборгов". Фото: zik.ua

Пьесу политзаключенного Олега Сенцова "Номера" экранизирует украинский режиссер крымский татарин Ахтем Сеитаблаев.

Он известен по фильмам "Хайтарма" и "Киборги". Об этом сообщила продюсер будущего фильма Анна Паленчук, передает ZIK.

"Я со страхом начал читать эту пьесу. Зная Олега и зная, что сейчас с ним происходит, скажу откровенно: я очень боялся, что мне не понравится. Но сам для себя решил, что в случае чего напишу, что это не мой материал и я не вижу себя в контексте того, как я мог бы его реализовать. С большой радостью я почувствовал, что мне очень нравится ", - сказал Сеитаблаев.

По словам режиссера, фильм по пьесе будет для него "вызовом".

16 октября в Киеве объявили о начале производства фильма "Номера" по пьесе украинского режиссера Олега Сенцова.

"Пьеса Сенцова получила финансовую поддержку Министерства культуры Украины по результатам конкурсного отбора кинопроектов патриотического направления", - рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, чем кормят в России Олега Сенцова

Премьера театрального представления "Номера" по пьесе украинского режиссера Олега Сенцова планируется на конец ноября 2018 года.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов за период заключения написал пять сценариев, сборник рассказов и роман.