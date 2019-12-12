Рефата Чубарова задержали в румынском аэропорту

Главу Меджлиса держали 3,5 часов в аэропорту Румунии.Фото: bgrentacar.eu

В аэропорту Бухареста румынские пограничники задержали председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубарова.

При продлении пограничного контроля у него изъяли паспорт и 3:00 без объяснений удерживали в трансферной зоне, об этом Чубаров рассказал в Facebok.

"На территориях этих стран российские спецслужбы де-факто право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", - написал он.

В Румынию Чубаров приехал, имея запланированную встречу с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации в временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.

"Немедленное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Баньков и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3, 5:00 ожидания разрешить ситуацию и около 7:00 утра я уже был в отеле, чтобы в 9:30 начать выполнять программу пребывания" , - рассказал Чубаров.

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Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по "Проблемы милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей" дает понять международному сообществу, что Украина ведет справедливую войну против РФ.