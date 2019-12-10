Резолюция ООН по Крыму усиливает позиции Украины на переговорах - эксперт

Резолюция будет формировать позиции государств-членов ООН по российско-украинской войне. Фото: www.unian.ua

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по "Проблемы милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей" дает понять международному сообществу, что Украина ведет справедливую войну против РФ. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал политолог, конфликтолог-международник Григорий Перепелица.

"Такие резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер. Для Украины это важно. Так она завоевывает позиции в международной претензии по борьбе с российской военной агрессией. Положительно формирует представление международного сообщества о том, что Россия агрессор, которая ведет войну против Украины. Фактически поэтому международное сообщество поддерживает Украину. в международном плане это имеет символическое и нравственное значение. Дает понять международному сообществу, что Украина ведет справедливую войну против РФ. Само определение "война" там (в документе - ГПУ) не упоминается, однако является определение военная оккупация. Об этом свидетельствует текст резолюции о требовании вывода российских войск с оккупированных Россией Крыма и Донбасса. Формирует международную общественное мнение в поддержку Украины. Дипломатический успех ", - сказал Перепелица.

С другой стороны Россия никак не будет реагировать. Внедрять дальше агрессивную политику. Последствий для России в случае невыполнения программных пунктов не будет никаких.

"Серьезных последствий для России не будет. Никаких санкций. Права голоса Россию никто не избавит. Резолюция имеет значение для членов организации ООН. На формирование их позиций по российско-украинской войны. Безусловно дипломатическая победа Украины", - добавил политолог.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма, в которой есть пункт о захваченных Россией ядерные объекты и инфраструктуру на полуострове.