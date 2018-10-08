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понедельник, 08 октября 2018 07:40

Рассказали, чем занимается Олег Сенцов после прекращения голодовки

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Рассказали, чем занимается Олег Сенцов после прекращения голодовки
Олег Сенцов после прекращения голодовки работает над сценарием фильма. Фото - НТВ

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов после прекращения голодовки приступил к работе над сценарием фильма о жизни заключенных. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко.

"Сенцов уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не оставляет", - сказал Максименко, передают "Известия".

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По его словам, якобы "медики ФСИН постоянно следят за состоянием здоровья Сенцова". Пока он ест каши и кисломолочные продукты. После 20 дней такого рациона его переведут на обычную тюремную пищу.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. 5 октября сообщил, что прекратит голодовку с субботы, 6 октября. Он голодал почти 5 месяцев. Адвокат режиссера Дмитрия Динзе заявил, что украинский режиссер прекратил голодовку, потому что из него угрожали сделать "овощ" и обещали принудительное кормление.

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08
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