Рассекретили данные командиров дивизии РФ, захватившей Крым

В сети опубликовала персональные данные командиров 76 десантно-штурмовой дивизии РФ и 234 десантно-штурмового полка, входящего в состав этой дивизии.

Эти российские офицеры получили награды и повышение по службе за выполнение преступных приказов вышестоящего командования ВС РФ, сообщает международная разведывательная сообщество InformNapalm.

76 десантно-штурмовая дивизия

На момент проведения спецоперации захвата Крыма командиром 76 ДШД был полковник Алексей Васильевич Наумец (дата рождения - 11.02.1968 г.). На должность был назначен в феврале 2013-го и руководил дивизией 5 лет - до февраля 2018-го.

Автор: Инфонапалм На момент проведения спецоперации захвата Крыма командиром 76-й ДШД был полковник Алексей Наумец

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В Псковскую дивизию Наумец пришел с должности начальника штаба тульской 106 воздушно-десантной дивизии. К этому командовал 247 десантно-штурмовым кавказским казачьим полком. Под его командованием полк участвовал в агрессии против Грузии 2008-го. По состоянию на декабрь 2013-го еще был полковником. А в августе 2014-го фиксируется уже в звании генерал-майора.

После аннексии Крыма, когда Кремль перестал прятаться за байками о "крымскую самооборону", в СМИ появилась информация, что военные 76 ДШД награждены государственными наградами и благодарностями президента России, но имена награжденных определенное время объявляться не будут.

Участием псковских десантников в боевых действиях в Украине Наумец осенью 2014-го был включен в санкционный список Евросоюза вместе с главарями террористических организаций ЛНР и ДНР и депутатами Госдумы РФ.

Когда 2014-го в Россию с украинского Донбасса начали возвращаться гробы с десантниками, даже региональные псковские СМИ писали о погибших.

Автор: Инфонапалм Гробы в целлофановой упаковке лежат возле военной части в Пскове в районе улиц Полковой и Космической, 27 августа 2014 года

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Российские и зарубежные журналисты на кладбищах фотографировали солдатские могилы. В ответ на такую ​​активность медиа на кладбищах стали ставить посты.

"Люди в гражданском, похожие на военнослужащих, проверяют" подозрительных "посетителей, как обычные городские и сельские кладбища вдруг в один день превратились в военные объекты", - писало издание "Псковская губерния".

2017-го Наумец получил высокую награду - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с мечами). Осенью 2017-го принял участие в выборах от "Единой России" в городской парламент Пскова. В феврале 2018-го Наумец пошел на повышение в Москву: указом президента России был назначен на должность заместителя начальника штаба ВДВ России.

Преемником Наумца в должности командира 76 ДШД стал полковник Игорь Каплий. До назначения на должность был начальником боевой подготовки Воздушно-десантных войск.

Автор: Инфонапалм Преемником Наумца в должности командира 76-й ДШД стал полковник Игорь Каплий

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По данным Главного управления разведки Украины, в период 2015-2017-х Каплий был командиром 5 отдельной мотострелковой бригады ( Донецк) 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ. Фамилия, имя, отчество по документам прикрытия: Кремень Игорь Григорьевич.

234 десантно-штурмовой полк

На момент проведения спецоперации захвата Крыма командиром 234 ДШП был подполковник Олег Юрьевич Грицаев, который подписывал наградные документы в медалей за оккупацию Крыма.

Автор: Инфонапалм Подполковник Олег Грицаев, командовал в 2014 году 234-й десантно-штурмовым полком

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2008-го Грицаев участвовал в войне против Грузии, за что был награжден орденом Мужества. В октябре 2015 года уже в звании полковника был назначен на должность заместителя командира 76-й ДШД (архив, видео ГТРК "Псков").

Его преемником в должности командира 234 ДШП стал гвардии подполковник Иван Юрьевич Великоцкий.

Его найдено также на сайте знакомств, что дает возможность установить его возраст: по состоянию на 2014 год ему было 37 лет. Великоцкий награжден медалью за оккупацию Крыма. Также награжден медалью Жукова, вероятно, мог получить ее за участие в боевых действиях на Донбассе.

Автор: Инфонапалм Его преемником в должности командира 234-го ДШП стал гвардии подполковник Иван Великоцк

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Эти данные будут полезны как для будущих судебных исков против России, так и для наложения персональных санкций против военных страны-агрессора, отметили журналисты.

В захвате и оккупации Крыма в 2014-м участвовала российская 66 бригада управления ВС РФ из Ставрополя. Подразделение входит в состав 49 общевойсковой армии Южного военного округа РФ. Причастность военных к преступлениям доказала международная разведывательная сообщество InformNapalm.