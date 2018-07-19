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четверг, 19 июля 2018 14:29

"Пытали, чтоб подписал бумажку против Яценюка" - мать Станислава Клих рассказала неожиданные подробности

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&quot;Пытали, чтоб подписал бумажку против Яценюка&quot; - мать Станислава Клих рассказала неожиданные подробности
Мать Станислава Клих утверждает, что должностные лица, которые ее сын отказался оговорить при пыток, ничего не делают для его освобождения. Фото: galinfo.com.ua

Украинского политзаключенного Станислава Клыха, который в России получил 20 лет лишения свободы, пытали, чтобы оклеветал Арсения Яценюка, экс-премьер-министра Украины.

Теперь ни Яценюк, ни президент Петр Порошенко не помогают вытащить его из-за решетки, считает мать осужденного Тамара Клых "Украинской правде".

"Это же история не Карпюка и Клыха, это история Яценюка. Сына пытали, хотели, чтобы он бумажку подписал, что видел Яценюка и Тягнибока в Чечне. Я думала, что он поможет. Но они даже перестали звонить. Он ездит за границу, везде мог где-то слово сказать.

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Некий бизнесмен помогает пяти или шести политзаключенным материально, нам тоже. Если бы не он, то не знаем, как бы выжили. От государства ничего не получаем. Я была у Порошенко. Как он хорошо говорит на каждом саммите! Но как мама я недовольна, что так долго сын там находится. Уже надо пойти на какие-то уступки и забрать детей, чтобы не голодали, чтобы не мучились", - сказала Тамара Клых.

26 июня Станислава Клыха правозащитники нашли в областной психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске, РФ

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