Путинскую гордость уничтожил лед

Оккупанты перекрыли свой городов-за морозов. Фото: росзми

Из-за морозов Керченский мост покрылся льдом.

Это привело к многочисленным аварийные ситуации и многочасовые пробки, пишет блогер RoksolanaToday&КрымUA

На видео видно очередь из российских иномарок, покрылись ледяным слоем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты провели массовые налеты на дома крымских татар

Вот и весь мост pic.twitter.com/lKSxcyfle8

Соединенные Штаты никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией. Санкции за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе сохранятся, пока Российская Федерация не изменит свой курс, на заседании Совбеза ООН заявил представитель американской миссии Родни Хантер.