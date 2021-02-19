Путинскую гордость уничтожил лед

Из-за морозов Керченский мост покрылся льдом.
Это привело к многочисленным аварийные ситуации и многочасовые пробки, пишет блогер RoksolanaToday&КрымUA
На видео видно очередь из российских иномарок, покрылись ледяным слоем.
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На мосту "Летнем" без перемен— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) February 19, 2021
Закрыт,стоит
замерз,бедненький pic.twitter.com/3e1TOkCktK
Вот и весь мост pic.twitter.com/lKSxcyfle8
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) February 19, 2021
Соединенные Штаты никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией.
Санкции за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе сохранятся, пока Российская Федерация не изменит свой курс, на заседании Совбеза ООН заявил представитель американской миссии Родни Хантер.
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