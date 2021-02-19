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пятница, 19 февраля 2021 17:20

Путинскую гордость уничтожил лед

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Путинскую гордость уничтожил лед
Оккупанты перекрыли свой городов-за морозов. Фото: росзми

Из-за морозов Керченский мост покрылся льдом.

Это привело к многочисленным аварийные ситуации и многочасовые пробки, пишет блогер RoksolanaToday&КрымUA

На видео видно очередь из российских иномарок, покрылись ледяным слоем.

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Соединенные Штаты никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией.

Санкции за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе сохранятся, пока Российская Федерация не изменит свой курс, на заседании Совбеза ООН заявил представитель американской миссии Родни Хантер.

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