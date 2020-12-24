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четверг, 24 декабря 2020 09:40

"Путин забыл зафиксировать яйца" - в оккупированном Крыму растут цены

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В оккупированном Крыму яйца сейчас стоят 40 грн - 105 руб - за десяток, тогда как еще в середине месяца стоимость на них колеблется в пределах 19-26 грн - 50-70 руб.

Ситуацию высмеяли на странице блога RoksolanaToday&КримUA в Twitter.

"Путин забыл на яйца зафиксировать цены. Симферополь", - написала блогерка.

Автор: twitter.com/KrimRt
 

Жители полуострова активно жалуются на рост цен.

В частности, рис стоит 34,6 грн/90 руб за кг пропаренной крупы. Гречка 32,3 грн/84 руб за 0,9 кг. Бутылка подсолнечного масла 0,9 л - 38-48 грн, то есть от 99 до 125 руб. А макароны 0,4 кг за 21,1 грн - 55 руб.

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Под Алуштой начали сбрасывать строительный мусор в Черное море. Строительный мусор оказался фактически в море. Поселок Малый Маяк, ЮБК.

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декабря

Проходит 83 года со дня рождения Вячеслава Черновола

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