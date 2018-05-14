Путин собрался в Крым: будет открывать недостроенный Керченский мост

Президент России Владимир Путин собрался в аннексированый Крым.
15 мая примет участие в открытии строителями моста через Керченский пролив.
"Ознакомиться с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении агентства "РИА Новости".
Автомобильное движение по Керченскому мосту будет запущено 16 мая в 5:30.
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Оккупанты назвали дату окончания строительства Керченского моста, который должен соединить аннексированный полуостров с Россией. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовали на официальном портале правовой информации. Теперь мост планируют сдать 1 декабря 2019. К этому времени проведут инженерные изыскания, завершат проектирование и оснащение моста инженерно-техническими системами обеспечения.
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