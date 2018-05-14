Путин собрался в Крым: будет открывать недостроенный Керченский мост

 
Ексклюзивы
1/5
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
1 Просмотров: 99
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 4257
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1188
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1944
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 41472
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1350
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 963
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2628
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 2026
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2988
Фото
Все фото
3
19
3
4
6
В сети появились новые ужасные фото из Крыма
В сети появились новые ужасные фото из Крыма
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
Навколо ні душі: порожні кримські пляжі лякають
Навколо ні душі: порожні кримські пляжі лякають
Показали пустую набережную крымского города
Показали пустую набережную крымского города
Крымский мост не откроют: показали &quot;готовность&quot; инфраструктуры
Крымский мост не откроют: показали "готовность" инфраструктуры
Видео
Все видео
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
БТР оккупантов попал в серьезное ДТП
БТР оккупантов попал в серьезное ДТП
В Крыму задержали украинского режиссера
В Крыму задержали украинского режиссера
"Все, как под копирку" - показали танки и "юнармию" на улицах Крыма
"Все, как под копирку" - показали танки и "юнармию" на улицах Крыма
Без кадила некуда - как оккупанты Керченский мост освящали
Без кадила некуда - как оккупанты Керченский мост освящали
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12870
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3069
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8568
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6966
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2214
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
1 Просмотров: 999
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 16:00

Путин собрался в Крым: будет открывать недостроенный Керченский мост

1 Комментировать
Путин собрался в Крым: будет открывать недостроенный Керченский мост
Инфраструктура к открытию Керченского моста не готова. СМИ оккупантов заявляют о транспортный коллапс по Крыму / фото: Керч.Инфо

Президент России Владимир Путин собрался в аннексированый Крым.

15 мая примет участие в открытии строителями моста через Керченский пролив.

"Ознакомиться с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении агентства "РИА Новости".

Автомобильное движение по Керченскому мосту будет запущено 16 мая в 5:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крымский мост не откроют: показали "готовность" инфраструктуры

Оккупанты назвали дату окончания строительства Керченского моста, который должен соединить аннексированный полуостров с Россией. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовали на официальном портале правовой информации. Теперь мост планируют сдать 1 декабря 2019. К этому времени проведут инженерные изыскания, завершат проектирование и оснащение моста инженерно-техническими системами обеспечения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Используем в своих интересах" - Украина нашла применение Керченскому мосту
"Используем в своих интересах" - Украина нашла применение Керченскому мосту Просмотров: 4239
В Крыму начали новое "стройка века": объяснили причины
В Крыму начали новое "стройка века": объяснили причины Просмотров: 1233
Сейчас вы читаете новость «Путин собрался в Крым: будет открывать недостроенный Керченский мост». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Петр Дорошенко приказал свою жену отправить в монастырь за измену

"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты

"Лобановский радовался не меньше нас" - 14 мая "Динамо" выиграло свой первый Кубок кубков

Английский хирург изобрел вакцину случайно

На городском рынке произошел самый масштабный пожар

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 143292
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 105313
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 41490
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 26768
Цены на газ могут вырости
Цены на газ могут вырости 24 Просмотров: 24311
Больше всего комментируют
24
Цены на газ могут вырости
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
5
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
5
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
Голосов: 449
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua