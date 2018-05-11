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пятница, 11 мая 2018 16:35

"Используем в своих интересах" - Украина нашла применение Керченскому мосту

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&quot;Используем в своих интересах&quot; - Украина нашла применение Керченскому мосту
Керченский мост после возвращения полуострова Украина может использовать в своих интересах. Фото: Politeka

Керченский мост, построенный оккупантами после аннексии Крыма, Украина может использовать в своих интересах, когда вернет полуостров.

Такое мнение высказал Юрий Грымчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Я думаю, нам нужно подождать. Разговоры про этот мост начались еще 10-15 лет назад. Все это обсуждалось в среде специалистов и все они говорили, что построить его теоретически возможно.

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Последнее, что я видел, что даже российские специалисты говорят, что даже если пустые вагоны пойдут, то резонанс будет таким, что мост может не выдержать. Если он выдержит, то пускай стоит. Почему нет. У нас там Кубань еще рядом. РФ после своей глупой позиции в отношении аннексии Крыма - это страна, которая не имеет официально признанных границ ", - сказал Грымчак.

На днях стало известно, что Керченский мост откроют 15 мая или на день позже. Церемония пройдет с участием президента России Владимира Путина.

Обозреватель
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