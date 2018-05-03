В Крыму начали новое "стройка века": объяснили причины

Оккупанты начали строить дополнительную взлетную полосу в аэропорту Бельбек ,чтобы подготовиться к агрессивным военным действиям. Фото: ВладТайм

Строительство дополнительной взлетной полосы в аэропорту Бельбек в аннексирована Крыму указывает на подготовку России к агрессивным военным действиям.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант Василий Богдан, эксперт по вопросам безопасности, передает "Обозреватель".

"В контексте имперской стратегии цепной агрессии, которую сейчас Россия применила и к миру, и к Украине, вопросы использования Крыма, как мощной военно-морской базы, и территории, и региона, для усиления стратегического влияния в Черноморском регионе, Россия давно об этом мечтала и сейчас она эту стратегию реализует.

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Россия пытается сейчас восстановить те военные объекты инфраструктуры, технику, вооружение, которые находятся на Крымском полуострове. Это сейчас делается с единственной целью - усилить и закрепить не только военное присутствие, но и закрепить этот полуостров, как часть РФ ", - сказал генерал.

1 мая стало известно, что в оккупированном Крыму вблизи города Севастополь обнаружено строительство второй посадочной полосы на военном аэродроме "Бельбек".